Гибель туристов в Карпатах: стали известны новые подробности

С горы Поп Иван сумели эвакуировать двух туристов, которые нуждались в помощи

В Карпатах за сутки заблудились пятеро туристов. Фото: Сегодня

Гибель туристов в Карпатах: стали известны новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png 2019-02-23T14:52:40+02:00 Запад С горы Поп Иван сумели эвакуировать двух туристов, которые нуждались в помощи

В Карпатах для оказания помощи группе туристов, попавших в бедственное положение во время движения на гору Поп Иван-Черногорский, когда погибли два человека, была сформирована группа из 34 спасателей на шести единицах техники.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на спасательный пост, расположенный на этой горе, прибыла поисково-спасательная группа для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших.

При этом эвакуировать пострадавших спасатели смогли только в 13:30, когда было принято решение на специальных носилках доставить в больницу двоих туристов, которые больше других нуждались в помощи. На посту с остальными туристами остались трое спасателей и один волонтер.

Стоит отметить, что в настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия – около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигает двух метров.

Ожидается, что эвакуация оставшихся туристов будет проведена 24 февраля, когда погода улучшится.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева.

Напомним, ранее спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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