Глава Черновицкого облсовета внес за себя многомиллионный залог

Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении Мунтяна от должности главы облсовета

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Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, которого подозревают в получении взятки, внес за себя залог 10 миллионов гривень. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Суспільному".

Кроме того, 17 февраля чиновник подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Как сообщила УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении Ивана Мунтяна от должности главы Черновицкого облсовета.

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Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд избрал Мунтяну меру пресечения в виде залога в размере более 10 миллионов гривень.

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Ранее мы сообщали, что, по версии следствия, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена 400 тысяч долларов за содействие в аренде санатория "Брусниця".

Напомним, что в 2019 году Служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Также мы писали, что закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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