Глава Черновицкой ОГА призвал всех, кто вернулся из-за границы, самоизолироваться

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук призвал буковинцев, которые недавно вернулись из стран, в которых был обнаружен коронавирус нового типа, самоизолироваться.

"На пунктах пропуска обращали внимание только на лиц с повышенной температурой и соответствующей симптоматикой. Другие же люди, которые чувствовали себя хорошо, свободно передвигались и возвращались к своим семьям в разные населенные пункты. Теперь, с установкой второго случая инфицирования, мы имеем все основания говорить о том, что возможны и другие носители, которые на время пересечения границы не имели признаков болезни. Поэтому очень прошу не посещать места с большой концентрацией людей в течение двух-трех недель всех, кто вернулся из стран, где уже кипит болезнь. Это сознательная, ответственная позиция, которая поможет нам удержать контроль над ситуацией", - заявил чиновник.

Также Осачук рассказал, что в области уже определили места для обсервации 400 человек, и они есть во всех районах. Кроме того, в регионе решили усилить ограничительные меры: закрыть крупные спортивные комплексы, бассейны, бани и развлекательные центры.

Реклама

Чиновник добавил, что сегодня в область уже доставили тест-системы для выявления COVID-19.

В тренде Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

Ранее мы писали, что житель Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, заразился от бессимптомного носителя. Скорее всего, это могла быть его жена, которая недавно вернулась из Италии.

Отметим, что это – второй зафиксированный случай коронавируса на Буковине. Впервые инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия в Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама