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Глава Ивано-Франковской области заразился коронавирусом

2 ноября, 10:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник после положительного ПЦР-теста ушел на самоизоляцию

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заболел COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам чиновника, он ушел на самоизоляцию.

"Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила", – написал Федорив.

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Как стало известно, по состоянию на утро 2 ноября в Украине подтвердили 6754 новых случаев заражения коронавирусом (402 194 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 69 украинцев (7375 с начала эпидемии), а выздоровели 2327 человека (163 768 с начала эпидемии). Также с сегодняшнего дня обновились зоны карантина в Украине. Ивано-Франковск стал "красным".

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Также накануне мы писали, что в "красном" Ивано-Франковске не будут закрывать школы на карантин. Ученики школ будут посещать уроки, за исключением тех, кто выбрал дистанционную форму обучения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Ивано-Франковск коронавирус Виталий Федорив COVID-19

Источник: Сегодня

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