Глава Львовской ОГА Олег Синютка оставляет свой пост
При этом он сообщил, что видит перед собой политическое будущее
На следующий день после второго тура президентских выборов глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с занимаемой должности. Об этом сообщила в Facebook начальник управления информационной политики ЛОГА Ольга Березюк.
Также глава ОГА также заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.
"Я останусь с людьми. Я вижу перед собой политическое будущее", – сказал Синютка.
В соцсетях уже отзываются с восхищением о работе Олега Синютки.
Напомним, 21 апреля 2019 года Украина избрала президента. "Сегодня" разобрались, как ковалась историческая победа.
В поединке за булаву во втором туре выборов сошлись действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский. По данным Национального экзитпола, побеждает Зеленский, за которого проголосовали 73%. У Порошенко — 25,5%.
В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.
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