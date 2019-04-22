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Глава Львовской ОГА Олег Синютка оставляет свой пост

Сегодня, 11:45

При этом он сообщил, что видит перед собой политическое будущее

Фото: Facebook

На следующий день после второго тура президентских выборов глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с занимаемой должности. Об этом сообщила в Facebook начальник управления информационной политики ЛОГА Ольга Березюк.

Также глава ОГА также заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

"Я останусь с людьми. Я вижу перед собой политическое будущее", – сказал Синютка.

В соцсетях уже отзываются  с восхищением о работе Олега Синютки.

Напомним, 21 апреля 2019 года Украина избрала президента. "Сегодня" разобрались, как ковалась историческая победа

В поединке за булаву во втором туре выборов сошлись действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский. По данным Национального экзитпола, побеждает Зеленский, за которого проголосовали 73%. У Порошенко — 25,5%. 


В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег Львов, губернатор, лога, выборы 2019, Синютка

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