Глава общины на ​Закарпатье, где 2% привитых, назвал главных виновников

Многие люди вакцинируются за границей, считает глава громады

Еще одной причиной провала кампании по вакцинации в ОТГ является местная церковь. Коллаж "Сегодня"

Председатель Горинчевской объединенной территориальной громады (ОТГ) на Закарпатье Михаил Калинич считает, что несущественное количество привитых от коронавируса в общине – всего 2% из 12,8 тыс. человек – прежде всего ответственность медицинских работников.

Об этом сообщает Главком.

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"Основным локомотивом вакцинации должны быть семейные врачи, которые подписывают декларации с пациентами. В нашем обществе таких семеро, из них четверо пенсионного возраста. Именно они проводят антивакцинальную кампанию. Врачи обычно не заинтересованы, то есть нет никаких методов их стимулирования, выполнения планов по вакцинации. Они просто бездействуют", – объяснил он.

Еще одной причиной провала кампании по вакцинации в ОТГ является местная церковь, поскольку 99% жителей общины – это верующие, которые проводят кампанию против вакцинации.

Важным фактором влияния на темпы вакцинации Михаил Калинич считает социальную сеть, в которой содержится большое количество антивакцинаторских материалов.

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"На мой взгляд, государство должно блокировать ресурсы, распространяющие ложную информацию. Информация в соцсетях – едва ли не главная проблема. Если государство будет вести более жесткую политику относительно необходимости вакцинироваться, это может изменить ситуацию", – уверен глава ОТГ.

К тому же, по словам Михаила Калинича, самая активная часть общества находится за пределами области, страны. Многие люди вакцинируются за границей, но эта информация в украинской базе данных не отображается.

Глава Горинчевской ОТГ уверяет, что местное самоуправление прилагает все возможные усилия для пропаганды вакцинации, информирования населения по этому поводу.

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