Глава Тернопольской области повторно заразился COVID-19

Об этом он сообщил вечером в воскресенье в Facebook.

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"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно", – написал глава ОГА.

Он рассказал, что в прошлый раз болезнь перенес тяжело и на собственном опыте убедился, что COVID-19 это "не шутки и не выдумки", а более чем серьезно.

Труш призвал всех серьезно и ответственно относиться к карантину.

"Прошу всех отнестись к карантинным ограничениям ответственно. Для их введения есть веские основания, а именно – высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, через две-три недели последствия могут быть критическими", – уверен он.

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По его мнению, украинское правительство и так ввело более мягкие меры, чем в других европейских странах.

Первый раз Труш болел коронавирусом в конце августа – начале сентября.

Напомним. ранее мэр Тернополя Сергей Надал отказался вводить в городе карантин в связи с коронавирусом с 8 января, заявив, чтов городе уменьшается количество COVID-больных, а среди детей и работников образования практически не фиксируются случаи заражения.

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