Глава Тернопольской ОГА заболел COVID-19: что известно

Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заразился коронавирусом. О своей болезни чиновник сообщил на странице в Facebook.

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"Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие – не самое лучшее", – написал он.

Чиновник будет продолжать работать дистанционно. Это, по его словам, необходимо, ведь "коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область".

"Статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", – добавил он.

Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). На первом месте по динамике заболеваемости COVID-19 сегодня Харьковская область, в которой выявили 291 новый случай. Это также антирекорд за все время эпидемии. На втором месте – Одесская область (+210). Много заболевших в Черновицкой (+208), Тернопольской (+206) и Львовской (+172) областях.

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Также мы сообщали, что в Черновцах горожане могут выйти на протесты из-за усиления карантина.

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