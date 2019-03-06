Главного финансиста мэрии Львова подозревают в получении взяток: появились подробности

Чиновника подозревают в вымогательстве "отката" от победителя тендера

Главного финансиста мэрии Львова подозревают в получении взяток: появились подробности 2019-03-06T18:45:00+02:00 Запад Чиновника подозревают в вымогательстве "отката" от победителя тендера

Главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег. Журналисты "Сегодня" выяснили, за что и от кого он вымогал "откат".

Задержание 42-летнего руководителя управления финансового контроля Львовского горсовета Олега Дроздова было проведено в центре города – между Ратушей и церковью, а передача денег происходила в одном из местных заведений питания.

В конце рабочего дня чиновник получил восемь тысяч гривен – треть от суммы, которую вымогал, сообщили в Генпрокуратуре. По данным стражей порядка, деньги стали "откатом" от победителя тендера на ремонт улиц за согласование сметной документации. Еще тысячу долларов во время задержания нашли в кармане подозреваемого.

"Чиновник вымогал и получил неправомерную выгоду в размере одного процента от стоимости работ, которые предусматривалось провести на территории Лычаковского района города Львова", – рассказал Михаил Тесля, сотрудник Управления защиты экономики ГУНП во Львовской области.

На работу во Львовскую мэрию Дроздов пришел семь лет назад. До этого он работал в областном контрольно-ревизионном управлении. Руководил финансами города из своего кабинета, расположенного в нескольких метрах от рабочего помещения городского головы.

На рабочем месте чиновника нет, а его задержание в мэрии комментируют с большой осторожностью.

"Если у нас будет информация от победителей тендеров, мы будем изучать этот вопрос. Мы проведем анализ и финансовый, и юридический документации, и из этого будем делать выводы. Исполняющий обязанности городского головы подписал распоряжение об отстранении этого руководителя от работы", – заявила Гелена Пайонкевич, директор юридического департамента Львовского горсовета.

После задержания чиновника до позднего вечера стражи порядка проводили обыски и в кабинетах управления финансового контроля. Нашли ли они еще что-то, связанное с "откатами" Дроздова, и будут ли в этом деле новые фигуранты – обещают сообщить позднее.

Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.

Также мы писали о том, как во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

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