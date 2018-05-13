Главный пруд Тернополя страдает от загрязнения

Сегодня, 03:35

В водоеме от чрезвычайного загрязнения начала умирать рыба

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Главный пруд Тернополя – под угрозой. В водоём попали фекалии, и теперь в нём массово гибнет рыба. 

На поверхности водоема – множество мертвых рыб. Местное население уверено, что в ставок попадают канализационные стоки. Все стоки попадают в пруд.

В нескольких местах примыкающую реку пересекают канализационные линии. Стоки перемешиваются с водой и поднимаются на поверхность. Еще местные жители уверены, что канализация новостроек также примыкает к реке. 

Активисты подозревают, что коммунальщики причастны к тому, что канализационные трубы уходят в озеро. 

Через неделю экологи получат результаты исследований, и тогда станет известно, от чего погибла рыба.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Швейцарии запустили первый завод по прямой откачке CO2 из воздуха. Предприятие обеспечит очистку воздуха от примерно 900 тонн CO2 в год. Для сравнения: все вулканы на планете ежегодно выбрасывают в атмосферу около 200 млн тонн CO2.

Также мы писали о том, что швейцарский стартап Swiss Alpine Air начал продавать за границу горный воздух с Альп.
экология, Тернополь, канализация, пруд

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"Сегодня"

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