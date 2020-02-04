Глава Черновицкого облсовета попался на взятке в 400 тысяч долларов – НАБУ

По данным НАБУ, чиновник вымогал деньги за передачу санатория бизнесмену в аренду

Главе Черновицкого областного совета объявили о подозрении в получении взятки. Действия чиновника расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, сообщили о подозрении и бизнесмену – по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу", говорится в сообщении официального сайта НАБУ.



Санаторий "Брусница" в Черновицкой области

По данным следствия, глава Черновицкого областного совета в июле 2019 года выразил просьбу одному из бизнесменов предоставить ему 400 тысяч долларов неправомерной выгоды за помощь в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

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Следователи зафиксировали, что на протяжении августа-октября 2019 года глава Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тысяч долларов.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в августе 2019 года, а позже материалы следствия были переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Отметим, что с 2015 года Черновицкий областной совет возглавляет Иван Мунтян.

Напомним, что ранее в НАБУ сообщили о разоблачении трех человек на попытке дать 5 млн долл. взятки председателю Фонда госимущества Украины. По данным НАБУ, задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их разоблачили детективы Бюро.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году Служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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