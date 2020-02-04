Глава Черновицкого облсовета попался на взятке в 400 тысяч долларов – НАБУ

Главе Черновицкого областного совета объявили о подозрении в получении взятки. Действия чиновника расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Кроме того, сообщили о подозрении и бизнесмену – по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу", говорится в сообщении официального сайта НАБУ.
Санаторий "Брусница" в Черновицкой области
По данным следствия, глава Черновицкого областного совета в июле 2019 года выразил просьбу одному из бизнесменов предоставить ему 400 тысяч долларов неправомерной выгоды за помощь в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Следователи зафиксировали, что на протяжении августа-октября 2019 года глава Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тысяч долларов.
Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в августе 2019 года, а позже материалы следствия были переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Отметим, что с 2015 года Черновицкий областной совет возглавляет Иван Мунтян.
Напомним, что ранее в НАБУ сообщили о разоблачении трех человек на попытке дать 5 млн долл. взятки председателю Фонда госимущества Украины. По данным НАБУ, задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их разоблачили детективы Бюро.
Ранее мы сообщали, что в 2019 году Служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников.
Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк