Годовщина Скниловской трагедии: "Нужно верить, что они живут с Богом, в блаженстве и радости"

На месте авиакатастрофы собрались люди, чтобы общей молитвой и цветами почтить память о 77 погибших

Сегодня, в 16-ю годовщину Скниловской трагедии, родные и близкие, друзья и знакомые, все неравнодушные жители Львова почтили память погибших.

Утром в часовне "Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии", что возле места трагедии, прошла Божественная Литургия и Панихида по погибшим. После молитвы все присутствующие с цветами перешли к "Сегменту памяти" жертв Скниловской трагедии".

"Господь призывает человека к себе, когда он больше к этому готов. Если Бог призвал 16 лет назад к себе 77 ангелов, значит, он уготовил им места блаженства. И мы должны верить, что они живы и, сейчас пребывают в других условиях, живут с Богом, в блаженстве, радости, глядя светлое лицо Всевышнего. А мы, кто остался здесь на земле, должны молиться и поддерживать наших близких ", – сказал во время проповеди отец-проректор Львовской православной богословской академии, протоиерей Михаил Сивак.

Добавим, что Скниловская авиакатастрофа произошла во время праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" во Львове 27 июля 2002 года. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников. В результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, погибли 77 человек. среди них – 28 детей, и пострадали около 250 человек.

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