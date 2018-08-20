Гонки на тракторе: контрабандист потерял в кукурузе прицеп, набитый сигаретами

Сегодня, 13:08

На Закарпатье пограничники со стрельбой изъяли 18 тысяч пачек сигарет  


На месте происшествия. Фото: ГПС

На месте происшествия. Фото: ГПС

На месте происшествия. Фото: ГПС

Пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области предотвратили попытку незаконного перемещения в Венгрию крупной партии табачных изделий.

"Во время патрулирования неподалеку поселка Великая Паладь пограничники заметили трактор с прицепом, который двигался в сторону границы. При попытке проверить законность пребывания в пограничной зоне этого транспортного средства, тракторист совершил резкий разворот и предпринял бегство", – сообщают в ГПС.

Военнослужащие начали догонять беглеца и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Однако водитель продолжил движение на большой скорости. Во время преследования прицеп перевернулся в кювет. Сам водитель, отцепив его, сбежал. В прицепе правоохранители обнаружили 36 ящиков сигарет.

Ящики, в которых находилось более 18 тыс. пачек сигарет различных марок, доставили в отдел пограничной службы. Впоследствии табачные изделия будут переданы сотрудникам ГФС. Сейчас продолжаются поиски беглеца.

Напомним, 18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Как мы писали ранее,  пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов,  которые намеревались  через речку Тису  переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами. Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.
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Источник:

"Сегодня"

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