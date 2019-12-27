Горнолыжные курорты Карпат засыпает снегом: опубликованы фото

Фото: mukachevo.net

Горнолыжные курорты в Карпатах засыпало снегом. Укрытые снежным покровом горы можно увидеть по установленных на курортах видеокамерах, сообщает Мukachevo.net.

С сегодняшнего утра, 27 декабря, практически на каждом горнолыжном курорте идет небольшой снег.

Реклама

Выпавшего снега пока недостаточно, чтобы запускать туристов. Единственный курорт, который сейчас принимает лыжников – Буковель.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама