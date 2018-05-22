Городок Залещики в Тернопольской области превратился в "жемчужину" на берегу Днестра

Сегодня, 00:11

Нынешний городской голова Залещиков Алла Квач в 2014 году потеряла сына, он погиб на Донбассе


Городок Залещики в Тернопольской области его жители называют жемчужиной на берегу Днестра. За последние два года здесь проложили тротуары, посадили сотни деревьев, провели уличное освещение и взялись за ремонт водопровода.

Нынешний городской голова Залещиков Алла Квач в 2014 году потеряла сына, он погиб на Донбассе. После тяжелой потери Алла Квач организовывала волонтеров, вместе благоустраивали город. А два года назад пошла на выборы мэра. Первым делом взялись за городские парки и скверы. Продолжается в городе и ремонт дорог. А тротуары здесь теперь похожи на вышивку.

Но пока здесь решают самую большую проблему города. Старые водопроводные трубы меняют на пластиковые. Чтобы приступить к масштабному ремонту, водоканал вернули в коммунальную собственность.

Алла Квач была стоматологом, как и муж. Сейчас почти все ее время занимают заботы о благоустройстве города. В свободную минуту она приходит на гору, где любил бывать ее сын.

Ранее сообщалось, что благодаря децентрализации в карпатских селах появляется водопровод.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения, против 86% в 2017 году.
видео, Украина, децентрализация

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"Сегодня"

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