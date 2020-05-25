"Горы не прощают неосторожности": в Карпатах погибла туристка из Ивано-Франковска

В Сети появились подробности трагедии с туристкой и рассказ ее дочери

В Карпатах во время восхождения на гору Шпицы погибла 58-летняя туристка из Ивано-Франковска.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, пострадавшую с серьезными травмами нашли участники туристической группы.

"Спасатели получили сообщение о том, что группа туристов во время прохождения по маршруту Черногорского хребта в районе урочища Гаджина Верховинского района обнаружила 58-летнюю франковчанку", - говорится в сообщении.

Женщина находилась в тяжелом состоянии – у нее были множественные ушибы и травмы, она не могла двигаться самостоятельно.

Позже выяснилось, что женщина отдыхала возле села Быстрец в Верховинском районе и планировала на 21 мая самостоятельное восхождение на гору Шпицы.

На помощь пострадавшей были направлены четверо спасателей, двое волонтеров и двое местных жителей – женщину обнаружили через два часа, около 22:10.

"Потерпевшая находилась в тяжелом состоянии, с травмами головы, внутренних органов и общим переохлаждением", - говорится в сообщении.

Пострадавшую на носилках пронесли более пяти километров, а потом на автомобиле отвезли в село Быстрец, и около 03:45 передали сотрудникам скорой помощи. Медики диагностировали ее смерть.

Позже в Сети появился трогательный пост, Александра Мусятовская на своей странице в Facebook рассказала о любви матери к Карпатам и призналась, что сейчас поход в горы стал попыткой "быть ближе к маме".

"Мне кажется, мама приходит в Facebook, ко всем тем хорошим людям, с которыми ее познакомили Карпаты… или тропинки жизни. И даже я ей туда пишу, когда хочется поговорить с ней", – написала она.

Девушка призналась, что даже не стала задумываться, почему ее мать решила совершить восхождение на Шпицы.

"Меня даже не волнует вопрос, как так получилось, что она полезла на Шпицы. Я ее понимаю. Я тоже в свое время болела Карпатами. А сейчас я поняла, что любовь к ним только выросла, потому что теперь горы – это возможность побыть ближе к маме", – добавила она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что посреди мая в Карпатах выпал снег. Это произошло уже не впервые в этом месяце – в начале мая в горах тоже был снегопад.

Также сообщалось, что первая неделя мая удивила жителей Западной Украины непредсказуемой погодой – 6 мая снег выпал и в Карпатах, и во Львове. Впрочем, горожане восприняли климатические капризы с юмором и в шутку поздравляли друга друга в соцсетях с Новым годом.

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