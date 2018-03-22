"Горячая" испанская красавица заблудилась в холодных Карпатах

Вместе с туристкой был парень из Польши

На Прикарпатье, во время спуска с горы Поп Иван в село Дземброня Верховинского района, возле горы Смотрич заблудились двое туристов – 26-летний юноша из Польши и молоденькая девушка из Королевства Испания.

"Сообщение о том, что туристы заблудились, поступило 21 марта в 18:30. В тот же день, около 18:45, на поиски направили спасателей. В 20:20 туристов нашли на склоне горы Вухатый Камень. Они находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели провели их на пастбище Смотрич, для ночлега в хижине", – сообщают в ГСЧС.

Поздней ночью группа туристов и спасатели остановилась на ночлега в приспособленной для людей деревянной постройке. Утром, 22 марта, туристов из горной долины Смотрич провели в село Дземброня Верховинского района.

Ранее во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.

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А недавно спасатели более суток искали в горах тело заблудившегося туриста. Как оказалось, 17 марта, вместе с еще двумя товарищами, он совершал восхождение на гору Поп Иван, со стороны города Рахов Закарпатской области.