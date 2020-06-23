"Готовьтесь к эвакуации": в Черновицкой ОГА сделали тревожное заявление

Вода в реке Прут может подняться до 10 метров

В Черновицкой области из-за сильных дождей ожидаются паводки. Вода, по словам спасателей, поднимется в реках Прут, Черемош и Сирет. В связи с этой ситуацией к жителям области обратился председатель местной областной государственной администрации Сергей Осачук.

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По его словам, только в пределах Черновцов в реке Прут вода может подняться до 6,5 метров.

"Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", – сообщил чиновник.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Еще опаснее ситуация может сложиться в селе Маршинцы в Новоселицком районе. Тут, как рассказал Осачук, уровень воды в реке может подняться до 10 метров.

"Максимальное поднятие воды будет происходить от 9:00 вечера до 3:00 утра следующего дня, а также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня", – добавил он.

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Отметим, что, по данным Черновицкого гидрометеоцентра, в Черновцах в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут" и Калиновский рынок.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области из-за ливней прорвало две дамбы на реке Черемош.

Также напомним, что на Буковине из-за ухудшения погодных условий был объявлен оранжевый уровень опасности.

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