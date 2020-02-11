Грабили дома и офисы: во Львове задержали опасную банду (фото и видео)

Правоохранители задержали преступную группировку во Львовской области, которые "специализировались" на разбойных нападениях, квартирных и офисных кражах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сначала копы установили лиц, участников преступной группировки, которые специализировались именно на кражах из офисов и квартир.

"Следствием было установлено их причастность к разбойному нападению на офисное помещение, квартирной кражи и кражи сейфа с СТО. Так, путем подбора ключа к входной двери проникли в квартиру гражданина и похитили восемь тысяч долларов США и украшений на 200 000 гривен. Для того, чтобы попасть в помещение СТО фигуранты разобрали стену и забрали сейф с 70 тысячами гривен", – говорится в сообщении.

На видео с камер наблюдения видно, что во всех трех случаях к месту преступления подъезжал один автомобиль, а после его совершения членов преступной группировки забирал другой.

Чтобы уничтожить следы преступления подозреваемые сожгли эти автомобили. Транспортные средства обнаружили посреди поля за Львовом.

Кроме того, организатор и члены преступной группировки покинули пределы страны. Судом они были объявлены в розыск.

Сейчас полиция задержала четырех человек – организатора и трех участников группы. Все они – жители Львовской области, неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений, в частности – разбойные нападения, грабежи, кражи, угон транспортных средств и хулиганство.

Во время обысков у них изъяли оружие, вещи, предположительно похищенные из квартир, а также ключи и отмычки.

Подозреваемым уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений "кража с проникновением в помещение" и "разбойное нападение". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram