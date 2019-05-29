Град в Калуше: льдинки покрыли улицы белым "ковром", появились фото и видео

Последствия непогоды в Калуше сняли на фото и видео











В Ивано-Франковской области после сильного града, который выпал в Калуше, местные жители выложили в социальных сетях фото и видео последствий стихии.

"Дворы жителей жилых микрорайонов Загорье, Холмы, Хотин и Высочанка покрыты белой "брусчаткой". Природа наделала бед за несколько минут, в частности, в Хотине", – рассказали местные журналисты.

По словам горожан, градом были уничтожены цветы и овощи, а порывы ветра ломали деревья и сорвали крыши с нескольких домов.

Как призналась Наталья Захарова, жительница микрорайона Загорье, за свою жизнь не видела подобной стихии, когда град сбил с деревьев и кустов все листья.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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