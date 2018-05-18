Гранатомет и десять тысяч патронов: у жителя Прикарпатья нашли "схрон"

Сегодня, 18:50

Бывший военный хранил у себя дома пистолет автомат ружья штык –ножи и другое оружие  


Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Во время обысков изъяли оружие. Фото: Нацполиция

На Прикарпатье у жителя поселка Делятин Надвирнянского района работники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

"17 мая, во время обыска в домовладении 62-летнего бывшего военнослужащего, правоохранители обнаружили пистолет, автомат, ручной противотанковый гранатомет, малокалиберную винтовку, штык-ножи, охотничьи ружья, и более 10 тыс. патронов различного калибра, гранаты и другие взрывные устройства", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.

 
оружие, арсенал, Прикарпатье, гранатомет

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"Сегодня"

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