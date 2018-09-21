Гранатометы, мина и пластид: на Прикарпатье нашли оружейный схрон

На Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

"Из тайника, который находился в заброшенном помещении насосной станции, сотрудники спецслужбы изъяли три гранатомета РПГ-18, три гранаты РГД-5, граната Ф-1, противопехотная мина ОЗМ-72, тротиловую шашку весом 400 граммов и примерно 700 граммов пластида", – сообщают в СБУ.

Изъятые военные средства поражения передано на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет "Макарова", емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз.



Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев