Гранатометы, мина и пластид: на Прикарпатье нашли оружейный схрон

Сегодня, 14:15

Военные средства поражения находились на заброшенной насосной станции

Фото: СБУ
Фото: СБУ

На Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

"Из тайника, который находился в заброшенном помещении насосной станции, сотрудники спецслужбы изъяли три гранатомета РПГ-18, три гранаты РГД-5, граната Ф-1, противопехотная мина ОЗМ-72, тротиловую шашку весом 400 граммов и примерно 700 граммов пластида", – сообщают в СБУ.

Изъятые военные средства поражения передано на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так  давно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет "Макарова", емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз. 

Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев
военные, арсенал, патроны, гранаты

Вы сейчас просматриваете новость "Гранатометы, мина и пластид: на Прикарпатье нашли оружейный схрон". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: mil.gov.ua

"Вражеское наступление отбито": появилось эффектное видео учений танкистов ВСУ

Вчера, 15:34

Танки маскировались дымовой завесой и наносили удары по условному противнику

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

В Киеве задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы

Вчера, 12:57

Продавались пистолеты, патроны и гранаты
Загрузка...

Россия

Фото: changan-cs.ru

Российские военные эпично утопили грузовик: появилось видео

Вчера, 05:13

Военные страны-агрессора опозорились переправой через реку, попытавшись проехать по бревнам

Россия

Фото: AFP

Путин может пойти на дальнейшую эскалацию в Украине: интервью с Валентином Бадраком

19 Сентября, 13:08

Военный эксперт поделился мнением относительно развития ситуации в Сирии и Украине после сбития российского Ил-20
Загрузка...