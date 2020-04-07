Гроб с тремя шарами защиты: как на Закарпатье хоронили жертву COVID-19 (видео)

Первую умершую от коронавирусной инфекции на Закарпатье хоронили на пустом кладбище. Родственников женщины не похоронах не было.
Инфицированную COVID-19 хоронили в гробу с тремя слоями защиты. Зараженной был 71 год, умерла она в Иршавской райбольнице.
Точный диагноз пациентки из села Приборжавское удалось установить только в канун ее смерти. После этого около полтора десятка медиков отправили на самоизоляцию.
На данный момент в Закарпатской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 35 человек. За последние сутки число инфицированных в регионе возросло на семь человек.
Ранее мы сообщали, что умершая женщина является мамой заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы. Умерла она вчера, 6 апреля.
Напомним, сегодня утром, 7 апреля, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что количество инфицированных COVID-19 в стране выросло до 1462 человек.
Также "Сегодня" публиковали карту заражений коронавирусом по регионам.
А тем временем в нескольких странах Европы уже зафиксировали замедление распространение инфекции:
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