Гром, молния и шквальный ветер. Ровно накрыла непогода (видео)

В пятницу, 14 января, Ровно атаковала плохая погода. В городе, несмотря на зиму, начались молния и гром.
Об этом сообщает "Сегодня".
Ровно накрыла непогода
Несмотря на зимнюю пору, в Ровно 14 января была молния и гром. Кроме того, начался град, который быстро закончился.
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После града пошел снег с дождем и город накрыло облаками.
Также на улице можно наблюдать сильный ветер, из-за которого колеблются электропровода.
"Ветер настолько мощный, что слышны сигнализации автомобилей", – сообщают очевидцы.
Украину резко атакует непогода
В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.
14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.
Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.
Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.