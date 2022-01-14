Гром, молния и шквальный ветер. Ровно накрыла непогода (видео)

Кроме того, начался град, который быстро закончился

В Ровно плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 14 января, Ровно атаковала плохая погода. В городе, несмотря на зиму, начались молния и гром.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Ровно накрыла непогода

Несмотря на зимнюю пору, в Ровно 14 января была молния и гром. Кроме того, начался град, который быстро закончился.

После града пошел снег с дождем и город накрыло облаками.

Также на улице можно наблюдать сильный ветер, из-за которого колеблются электропровода.

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"Ветер настолько мощный, что слышны сигнализации автомобилей", – сообщают очевидцы.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.