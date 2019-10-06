Громкое убийство стилиста в Ровно: в деле произошел странный поворот

Второй год подсудимая использует любую возможность, чтобы не появляться в суде.

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Родила четвертого ребенка, которым забеременела в СИЗО. Очередной странный поворот в деле о жестоком убийстве известного в Ровно стилиста. Его вдова, которая является единственной подозреваемой, за время судебных процессов дважды стала матерью. Второй год подсудимая использует любую возможность, чтобы не появляться в суде.

Он – известный в городе парикмахер-стилист, она – мать двоих сыновей. На фото – супруги Литвиновы. Четыре года брака. Но в феврале 2017 Сергея нашли зарезанным в съемной квартире, а его жена с крупной суммой денег исчезла. Главную подозреваемую в убийстве через несколько месяцев задержали в Египте и экстрадировали в Украину. Татьяна была беременна и родила третьего сына. Содержали ее в СИЗО, но там она – снова забеременела. Поэтому в суд ехать отказывалась, ссылаясь на плохое самочувствие.

Каким образом забеременела подсудимая в изоляторе, если ей не были разрешены длительные свидания? Ответы на этот вопрос, даже после спецпроверки, начальник СИЗО не знает.

"Каких-либо незаконных льгот или преимуществ ей никто не предоставлял. Каким образом это произошло – установить не представляется возможным", – отметил Юрий Ткачук, начальник Ровенского СИЗО.

Татьяне Литвиновой за убийство мужа грозит 15 лет тюрьмы. Но суд никак не может довести дело до приговора. Прокуроры не сомневаются, что обвиняемая сознательно затягивает рассмотрение дела, чтобы получить наименьший срок наказания.

"Эти злоупотребления имеют место не только Литвиновой. Это лица, которые находятся в изоляторе, которым выгодно там находиться по закону Савченко, когда день идет за два. И подозреваемая не скрывает этого в своем поведении", – отмечает адвокат Владимир Цуняк.

Мать убитого парикмахера – в отчаянии. Стремится услышать от бывшей невестки – за что зарезала ее сына и кто ей помогал. Ведь тело Сергея было завернуто в мусорные пакеты и спрятано в кладовке, куда хрупкая блондинка, утверждает женщина не смогла бы его дотянуть сама.

"Она не одна была. Убивала не одна, а там был человек, который и мешки готовил. Мужчина там был", – уверена София Литвинова, мать погибшего.

Кроме того, мать убитого требует провести экспертизу ДНК третьего ребенка бывшей невестки. Хотя Татьяна и родила после возвращения из Египта, но отцом записала мертвого мужчину. Мальчик второй год с подсудимой – в СИЗО. От ДНК-экспертизы она отказывается. Отказывается и от адвокатов, чем тоже затягивает вынесения приговора.

"Если я появлюсь в СИЗО, и захочу пообщаться, она откажется выйти. Как отказалась выйти к адвокату, которая защищала ее на предыдущем этапе", – говорит Ирина Цисар, государственный защитник обвиняемой.

Коллегии судей еще предстоит изучить документы, подтверждающие медицинское состояние подозреваемой. Вчера она родила четвертого ребенка, которым забеременела в СИЗО неизвестно от кого. Девочка появилась на свет в Ровенском перинатальном центре.

Почти два года главная подозреваемая под различными предлогами не появляться на слушание дела. Если еще раз откажется ехать в суд из изолятора, судьи рассмотрят дело без участия женщины.

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