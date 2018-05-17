Грозная защита: на границе с Румынией поставили ограду из колючей проволоки

Забор в том же "стиле" на одном из участков украинско-румынской границы установили еще три года назад

Для усиления борьбы с контрабандистами на границе с Румынией установили новую ограду из колючей проволоки.

Подобные инженерные сооружения устанавливают на протяжении последних трех лет в пределах сел Деловое, Богдан и Большой Бычков, что в Раховском районе Закарпатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Как объяснили в Мукачевском пограничном отряде, который отвечает за этот участок границы, специальный забор оборудовали для борьбы с потоком контрабанды и контрабандистами, которые в последнее время серьезно мобилизовались и ведут себя крайне вызывающе", – говорится в сообщении.

Однако пограничники не обманывают себя иллюзиями, что забор с колючей проволокой остановит контрабандистов, но это поможет оперативно задерживать злоумышленников.

Добавим, что подобное ограждение на участке украинско-румынской границы, что проходит вплотную к автодороге, было установлено еще в 2015 году.

Напомним, недавно на границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда задержали автомобиль и шестерых контрабандистов, которые планировали доставить в соседнюю страну 12 ящиков сигарет, что составляет примерно шесть тысяч пачек. Четверо молодых парней были одеты в гидрокостюмы, чтобы преодолеть границу через речной участок.

Также мы писали, что на Закарпатье гражданин Румынии потерял свою машину из-за попытки незаконного перемещения сигарет через границу. Мужчина за рулем Volkswagen выезжал за пределы Украины через пункт пропуска "Дьяково".