Грозная защита: на границе с Румынией поставили ограду из колючей проволоки

Сегодня, 13:19

Забор  в том же "стиле" на одном из участков  украинско-румынской границы установили еще три года назад


Граница - под охраной. Фото: Mukachevo.net

Граница - под охраной. Фото: Mukachevo.net

Граница - под охраной. Фото: Mukachevo.net

Граница - под охраной. Фото: Mukachevo.net

Для усиления борьбы с контрабандистами на границе с Румынией установили новую ограду из колючей проволоки.

Подобные инженерные сооружения устанавливают на протяжении последних трех лет  в пределах сел Деловое, Богдан и Большой Бычков, что в Раховском районе Закарпатья. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Как объяснили в Мукачевском пограничном отряде, который отвечает за этот участок границы, специальный забор оборудовали для борьбы с потоком контрабанды и контрабандистами, которые в последнее время серьезно мобилизовались и ведут себя крайне вызывающе", – говорится в сообщении.

Однако пограничники не обманывают  себя иллюзиями, что забор с колючей проволокой остановит контрабандистов, но это поможет оперативно задерживать злоумышленников.

Добавим, что подобное ограждение на участке украинско-румынской границы, что проходит вплотную к автодороге, было установлено еще в 2015 году.

Напомним, недавно на  границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда задержали автомобиль и шестерых контрабандистов, которые планировали доставить в соседнюю страну 12 ящиков сигарет, что составляет примерно шесть тысяч пачек. Четверо молодых парней  были одеты в гидрокостюмы, чтобы преодолеть границу через речной участок.

Также мы писали, что на Закарпатье гражданин Румынии потерял свою машину из-за попытки незаконного перемещения сигарет через границу. Мужчина за рулем Volkswagen выезжал за пределы Украины через пункт пропуска "Дьяково".
пограничники, Закарпатье, сооружения, контрабанда

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"Сегодня"

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