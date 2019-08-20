Телегруппа "Сегодня" отправилась на Говерлу устанавливать национальный рекорд

Съемочные группы "Сегодня" готовятся установить национальный рекорд ко Дню государственного флага Украины: журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках страны: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках.

Один из создателей достижения, корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин, отправился на Говерлу.

Сборы на телеканале начались на рассвете. Кроме камеры, телегруппа берет генератор и спутниковую тарелку, так как на вершине Говерлы нет связи и электричества, а они необходимы, чтобы эксперты в режиме онлайн зафиксировали одновременное поднятие флагов в шести местах.

Команде Вячеслава Лакомкина придется не только подниматься более двух километров вверх, но и нести на себе дополнительное оборудование, чтобы вся страна увидела, как поднимается флаг.

Реклама

Из Киева во Львов группа ехала в солнечный день, а когда до Карпат осталось 100 км погода резко ухудшилась, и Львовская область встретила журналистов сильным дождем.

Но переменная погода не испортила впечатление от Карпат: в Ворохте с балкона гостиницы, где расположилась телегруппа, открывается невероятный вид. Облака покрывают собой, словно одеяло, дома где-то вдалеке. До облаков здесь в прямом смысле слова можно дотронуться рукой, ведь Ворохта расположена на высоте 850 м над уровнем моря.

Немного отдохнув, журналисты "Сегодня" отправляются разведывать дорогу, по которой нужно добираться на вершину Говерлы. Рядом – едва ли не самый старый каменный виадук Европы. Под ним наша команда переправляться через реку Прут. Ее длина – почти тысяча километров, она протекает через Румынию, Молдову и здешнюю часть Карпатских гор, местные называют ее Пятихатками.

На двух горах на высоте около километра стоит с десяток домов. Добраться сюда довольно трудно. Но воздух свежий, с ароматом соснового леса. Коров здесь больше, чем людей.

Разведав местность, команда "Сегодня" возвращается в номер – набираться сил перед непростым подъемом в самую высокую точку Украины. Там 23 августа, одновременно с другими группами "Сегодня" в других точках страны, будет поднят флаг, чтобы установить национальный рекорд Украины.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама