Гуманитарная медицинская помощь из Китая: Львов получил четыре тонны спецсредств

В помощь входят экспресс-тесты на коронавирус, аппараты ИВЛ защитные костюмы, маски и дезинфикаторы

25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, маски и дезинфикаторы – гуманитарный медицинский груз из Китая, который Украина получила вчера, уже разошелся по регионам. Тремя самолетами Национальной гвардии был доставлен во Львов, Харьков и Одессу. А сегодня гуманитарную помощь развезли на автобусах по всей стране и раздали больницам.

В частности, во Львов поступило четыре тонны помощи, отчитались местные чиновники. Вчера, 23 марта, во львовской области объявили чрезвычайную ситуацию. После того, как анализы подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Как рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, положительный результат дал тест женщины 1969 года рождения.

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Напомним, что первый случай COVID-19 во Львове подтвердили 20 марта.

А на сегодняшний день во Львове коронавирус подозревают у 79 человек. В областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находится 40 пациентов, еще 39 человек – на самоизоляции.

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