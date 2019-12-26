Хакер из Черновицкой области обворовывал геймеров: что он придумал

Жертвами мошенника стали более 250 тысяч человек

/ Фото: Unsplash

В Черновицкой области хакер похищал аккаунты известного игрового сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

22-летний парень на тематических хакерских форумах самостоятельно научился создавать вредные программы, а потом решил на этом заработать. С помощью спам-рассылки он подталкивал игроков к тому, чтобы они вводили свои пользовательские данных на фишинговых сайтах, а потом их продавал.

Как работала схема. Сначала пользователю игрового сервиса в личные сообщения отправлялось письмо. В сообщении отмечалось, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс. Этот веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя. Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль. Введенные данные сразу загружать на серверы хакера.

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Таким образом хакер заработал около четверти миллиона гривен. Жертвами мошенника стали более 250 тысяч пользователей.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины", – рассказали в полиции и отметили, что парню грозит до 5 лет заключения.

Ранее мы сообщали, что бывший инженер-программист Microsoft из Украины был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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