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Хирург из Канады бесплатно прооперирует украинских военных во Львове

18 октября, 16:32

Врач использует инновационный метод интервенционной радиологии

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Канадский хирург бесплатно взялся оперировать украинских военных во Львове. Роман Козак, профессор центра медицинского здоровья святого Джозефа в Канаде, проведет шесть операций в львовском госпитале. Врач использует инновационный метод интервенционной радиологии. Уникальный опыт передает украинским коллегам. Профессор во Львове уже второй раз, обещает приехать снова весной и провести еще больше операций

"Мои родители покинули Украину в тяжелые времена. В 40-х годах переехали в Европу, имели хорошую жизнь. Это мое желание – немножко отдать то, что эта страна дала моей семье" – говорит профессор Роман Кохак.

Иван Богдан, главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона, говорит, что пациенты легче переносят такие операции, чем обычные:

"Это такая современная, не слишком традиционная хирургия, где меньше разрезов, а больше включения оборудования, технологий. То есть присутствует уменьшение влияния агрессии на организм человека".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Германия выделит Украине 1,5 млн евро для военных и разбирались, куда пойдут деньги.

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Канада Львов операция хирург бойцы хирургия

Источник: Сегодня

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