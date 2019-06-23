В Ровенской области хирурги не нашли пулю в ноге мальчика: начато расследование

Расследование начали по факту ненадлежащего выполнения медработника своих обязанностей

Фото: Нацполиция

В Ровенской области медики не нашли пулю в стопе ребенка, который прострелил себе ногу пневматическим ружьем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщается, в Острожской районной больнице хирурги после оперативного вмешательства не нашли пулю в простреленной стопе мальчика и отпустили ребенка домой.

"Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве по статье 166 Уголовного Кодекса Украины следователи установили, что после получения 20 июня телесного повреждения в виде ранения стопы пострадавшего сразу доставили в Острожскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Однако после проведенного хирургического вмешательства пули в мягких тканях не нашли, а 11-летнего мальчика отпустили домой. В дальнейшем, а именно 22 июня, состояние здоровья ребенка ухудшилось, что привело к повторному обращению в медицинское учреждение – Ровненскую областную детскую клиническую больницу. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение", – говорится в сообщении полиции.

Полиция начала расследование по факту невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении трех лет.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику. Ребенка госпитализировали в больницу.

Кроме этого, два человека пострадали в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева. Вследствие инцидента 25-летний парень получил ранение в шею, а второму прострелили глаз.

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