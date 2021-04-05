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Хотел проехать через реку: во Львовской области автомобиль унесло течением (фото)

5 апреля, 10:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Внедорожник вытягивали спасатели

Во Львовской области водитель на авто пытался проехать через реку Стрый. Однако автомобиль унесло течением.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района. Водой унесло внедорожник Opel Monterey. На место выезжали спасатели.

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С помощью альпинистского снаряжения его прицепили к грузовому авто ЗИЛ-131 и так вытащили на берег. К счастью, в результате никто не пострадал.

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Напомним, ранее в Черниговской области в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна. Грузовик с прицепом сначала врезался в ограждение переправы и отбойник, а потом упал с 20-метровой высоты в ледяную воду.

В результате ДТП погиб водитель фуры с лимонами, мужчина был гражданином Турции.

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спасатели река Львовская область ГСЧС стрый
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