"Хотел жить": мать погибшего во Львове призывника не верит в версию о самоубийстве

Мама погибшего призывника Андрея Дробаха, который выбросился из окна воинской части во Львове, заявила, что не верит в том, что ее сын мог покончить с собой. По словам женщины, парень хотел жить.
Об этом сообщили в группе "Жить в Харькове" в Facebook.
Андрей хотел жить
Как рассказала мама погибшего, ее сын сам захотел служить в армии, чтобы защищать родную страну и сводить счеты с жизнью не намеревался.
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Как оказалось, парня призвали к армии 26 октября этого года. 27 октября он прибыл в Луцк для прохождения военной службы.
"29 октября был отправлен для прохождения курса молодого бойца вО Львов. Я разговаривала с ним в тот день, у него не было ни малейших жалоб", – рассказала мама Андрея.
Женщина добавила, что Андрей в день самоубийства пожаловался своей тете по телефону, что простудился. А уже через час семья парня узнала о трагедии.
Мама Андрея не согласна с версией о самоубийстве
Женщина отметила, что в этой воинской части погибший Андрей находился меньше суток. С официальной версией о самоубийстве она не согласна.
У парня были планы на жизнь
Мама Андрея добавила, что у ее сына были планы на жизнь и он хотел жить.
"Мне важна любая информация касательно этого происшествия, прошу сообщить любым удобным способом", – обратилась к сослуживцам сына мать.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
Осенний призыв в Украине
1 октября начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.
Первые отправления в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря. Призовут на службу 13 575 человек:
- в ряды Вооруженных сил – 6500 человек;
- в Национальную гвардию – 4775 человек;
- в Государственную пограничную службу – 1700 человек;
- в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.