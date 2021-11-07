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"Хотел жить": мать погибшего во Львове призывника не верит в версию о самоубийстве

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 17:57
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Как известно, молодой парень по официальной версии выпрыгнул из окна 4-го этажа и скончался на месте
Во Львове призывник выпал из окна. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове призывник выпал из окна. Фото: коллаж "Сегодня"

Мама погибшего призывника Андрея Дробаха, который выбросился из окна воинской части во Львове, заявила, что не верит в том, что ее сын мог покончить с собой. По словам женщины, парень хотел жить.

Об этом сообщили в группе "Жить в Харькове" в Facebook.

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Андрей хотел жить

Как рассказала мама погибшего, ее сын сам захотел служить в армии, чтобы защищать родную страну и сводить счеты с жизнью не намеревался.

Как оказалось, парня призвали к армии 26 октября этого года. 27 октября он прибыл в Луцк для прохождения военной службы.

"29 октября был отправлен для прохождения курса молодого бойца вО Львов. Я разговаривала с ним в тот день, у него не было ни малейших жалоб", – рассказала мама Андрея.

Женщина добавила, что Андрей в день самоубийства пожаловался своей тете по телефону, что простудился. А уже через час семья парня узнала о трагедии.

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Мама Андрея не согласна с версией о самоубийстве

Женщина отметила, что в этой воинской части погибший Андрей находился меньше суток. С официальной версией о самоубийстве она не согласна.

У парня были планы на жизнь

Мама Андрея добавила, что у ее сына были планы на жизнь и он хотел жить.

"Мне важна любая информация касательно этого происшествия, прошу сообщить любым удобным способом", – обратилась к сослуживцам сына мать.

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Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Осенний призыв в Украине

1 октября начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Первые отправления в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря. Призовут на службу 13 575 человек:

  • в ряды Вооруженных сил – 6500 человек;
  • в Национальную гвардию – 4775 человек;
  • в Государственную пограничную службу – 1700 человек;
  • в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

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