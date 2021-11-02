Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Хотела умереть вместе с дочкой? В Луцке женщина порезала себя и своего 2-летнего ребенка

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 ноября, 18:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщину и ребенка доставили в больницу
Женщина находится без сознания / Коллаж "Сегодня"
Женщина находится без сознания / Коллаж "Сегодня"

В Луцке женщина изрезала себя и свою 2-летнюю дочь. Сейчас они обе находятся в реанимации.

Об этом пишет сайт Вестник & Ко.

Что случилось?

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук, инцидент произошел в ночь на 2 ноября в квартире одной из многоэтажек в Луцке.

"Полицию вызвал муж этой женщины. Нам он рассказал, что накануне было все нормально. Он спал с дочкой в одной комнате, а жена с другой дочкой – в иной. Ночью услышал крики, после чего обнаружил их обеих в крови. И девочка, и ее мама находятся в реанимации", – сообщили в полиции Волынской области.

Пока даже нет возможности допросить женщину. Она находится без сознания.

"Находилась ли женщина на учете у психиатра – это и остальные детали будем знать завтра",- рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Что говорят в больнице

На вызов, который поступил около 3 часов ночи, выехали две скорые. Женщину с множественными колото-резаными ранами доставили в городскую клиническую больницу.

Ребенка 1 год и 10 месяцев отвезли в областную детскую больницу также с колото-резаными ранами. Женщина находится без сознания. Как себя чувствует ребенок пока неизвестно.

Что говорят в полиции

"При каких обстоятельствах это произошло и какие причины привели к тому, что женщина нанесла телесные повреждения острым предметом себе и своей дочери – устанавливает полиция", – утверждает полиция Волынской области.

Как только женщина придет в себя – ее опросят, чтобы выяснить детали.

По этому факту сведения зарегистрированы в ЕРДР по ч. 2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Женщине может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По даннымВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Опрос
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 1 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 515 248
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 453 650
Всего введенных доз 17 968 898
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Динамо

Сегодня

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Бизнес в цифрах
Одни из самых богатых компаний мира
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотрите ТОП-100!
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Какие противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Опрос
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять