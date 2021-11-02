Хотела умереть вместе с дочкой? В Луцке женщина порезала себя и своего 2-летнего ребенка

Женщину и ребенка доставили в больницу

Женщина находится без сознания / Коллаж "Сегодня"

В Луцке женщина изрезала себя и свою 2-летнюю дочь. Сейчас они обе находятся в реанимации.

Об этом пишет сайт Вестник & Ко.

Что случилось?

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук, инцидент произошел в ночь на 2 ноября в квартире одной из многоэтажек в Луцке.

"Полицию вызвал муж этой женщины. Нам он рассказал, что накануне было все нормально. Он спал с дочкой в одной комнате, а жена с другой дочкой – в иной. Ночью услышал крики, после чего обнаружил их обеих в крови. И девочка, и ее мама находятся в реанимации", – сообщили в полиции Волынской области.

Пока даже нет возможности допросить женщину. Она находится без сознания.

"Находилась ли женщина на учете у психиатра – это и остальные детали будем знать завтра",- рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Что говорят в больнице

На вызов, который поступил около 3 часов ночи, выехали две скорые. Женщину с множественными колото-резаными ранами доставили в городскую клиническую больницу.

Ребенка 1 год и 10 месяцев отвезли в областную детскую больницу также с колото-резаными ранами. Женщина находится без сознания. Как себя чувствует ребенок пока неизвестно.

Что говорят в полиции

"При каких обстоятельствах это произошло и какие причины привели к тому, что женщина нанесла телесные повреждения острым предметом себе и своей дочери – устанавливает полиция", – утверждает полиция Волынской области.

Как только женщина придет в себя – ее опросят, чтобы выяснить детали.

По этому факту сведения зарегистрированы в ЕРДР по ч. 2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Женщине может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По даннымВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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