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Крушение Ан-12 возле Львова: хроника спасательной операции, фото и видео

4 октября, 16:28

На борту самолета находилось 8 человек

Возле Львова, сегодня, 4 октября, около семи утра во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов", исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

Самолет осуществлял перевозку груза: металлические конструкции и автозапчасти из аэропорта Виго (Испания) в аэропорт "Львов".

На борту самолета находилось 8 человек, из них 7 человек экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

Самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. В момент обнаружения возгорания не наблюдалось. Спасатели создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание авиационного судна, ведь наблюдался утечка горючего.

"Кабина полностью была срезана. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садится во Львове на дозаправку. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров", – прокомментировал ситуацию мэр Львова Львова Андрей Садовый.

Напомним, в результате крушения погибли пятеро человек – оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – чартер упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы .

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушение самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

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крушение самолет Львов Ан-12

Источник: Сегодня

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