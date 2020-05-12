И не думает отступать: на Буковине короновирусом снова заразились десятки человек

За сутки от коронавируса умерли еще трое буковинцев

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по Буковине стабильно высокими темпами. Так, за 11 мая еще 72 буковинцев заразились COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания COVID-19.

Также, по словам главы ОГА, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

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"Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных на коронавирус", – отметил Осачук.

Отметим, 10 мая в области было подтверждено 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 9 мая – 89.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", в Черновицкой области сохранят ограничения по карантину в более жестком виде по сравнению с другими регионами.

Так, в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили продолжить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, а также запрет на посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий и оказание услуг стоматологами.

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Продлить карантин без какого-либо смягчения ограничений – до 15 мая – решили и во Львовской области.

А о том, как карантин ослабили в столице – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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