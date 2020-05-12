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И не думает отступать: на Буковине короновирусом снова заразились десятки человек

12 мая, 05:21

Татьяна Власенко

За сутки от коронавируса умерли еще трое буковинцев

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по Буковине стабильно высокими темпами. Так, за 11 мая еще 72 буковинцев заразились COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания COVID-19.

Также, по словам главы ОГА, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

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"Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных на коронавирус", – отметил Осачук.

Отметим, 10 мая в области было подтверждено 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 9 мая – 89.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", в Черновицкой области сохранят ограничения по карантину в более жестком виде по сравнению с другими регионами.

Так, в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили продолжить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, а также запрет на посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий и оказание услуг стоматологами.

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Продлить карантин без какого-либо смягчения ограничений – до 15 мая – решили и во Львовской области.

А о том, как карантин ослабили в столице – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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