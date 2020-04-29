"Идите, куда хотите": в Ровенской области врачи отказались принять женщину с подозрением на COVID-19

Машина с пациенткой полтора часа простояла под дверью приемного отделения

В Ровенской области 85-летнюю женщину из села Клевань, у которой случился инфаркт и подозревали коронавирус, отказались принимать врачи из реанимации местной больницы.

Как сообщают "Надзвичайні новини", пенсионерка находилась в тяжелом состоянии и ее состояние продолжало ухудшаться.

"Больная была в тяжелом состоянии, у нее были хрипы, пекло за грудиной. Позже ее состояние ухудшилось, женщина посинела, и у нее пошла пена изо рта", – рассказала врач скорой помощи.

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В свою очередь, внучка пациентки призналась, что с температурой бабушки ей приходилось бороться с помощью мокрого покрывала.

Между тем, после того, как скорая привезла женщину к больнице, врачи реанимации отказались ее принимать – возле закрытых дверей приемного отделения карета простояла полтора часа. За это время пенсионерке становилось все хуже.

"Ситуацию разрешили только после звонков руководству больницы и в полицию. В реанимацию пациентку положили после проведения экспресс-теста на COVID-19, который оказался негативным", - говорится в сообщении.

Позже женщине установили предварительный диагноз – сердечно-сосудистая недостаточность. До следующей недели пенсионерка будет находиться под наблюдением медиков, а в больнице пообещали провести служебное расследование.

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Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Чемич рассказал, как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина.

Смотрите полное видео интервью:

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