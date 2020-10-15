Инфекционка в роддоме: в Луцке медики протестуют против решения чиновников

В Луцке медики вышли на пикет против переоборудования роддома в инфекционную больницу для больных COVID-19. При этом рожениц и новорожденных малышей предлагают перевести в корпус, который не предназначен для родов, что опасно и для мам, и для их детей. В подробностях ситуации разбирались новости "Сегодня".

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В родильном зале, в котором ежедневно появляются на свет 5-6 детей, стоит современное оборудование, которое позволяет помочь даже во время самых сложных родов. Но вскоре здесь будут принимать больных COVID-19 – так решили местные чиновники. В родильное уже привезли специальные кровати, на которые будут класть инфицированных коронавирусом. Готовят 250 мест. А само родильное отделение переселят в соседний корпус.

"Здесь 250 коек никто не разместит однозначно. Разве что 140, если впритык, совсем уж друг в друга. И это тоже будет нарушение эпидемрежима", – говорит Сергей Сябрук, заведующий родильным отделением.

Акушеры тоже говорят, что такое соседство опасно для новорожденных.

"Не могут быть дети, которые рождаются в стерильной, незаселенной микрофлорой обстановке, находиться рядом с какой-то инфекцией. Поэтому мы переживаем. Это – приоритет, материнство и детство. Конечно, никто из медиков и врачей не отказался бы оказывать помощь, и мы к этому были готовы. Но надо любить, переживать за мам", – отмечает Елена Курак, заместитель медицинского директора по неонатологии.

Превратить родильный дом в инфекционную больницу чиновники хотят, потому что в Луцке и районе больных COVID-19 становится все больше. Однако, уверяют, окончательно пока не решили.

"Должно быть согласие коллектива, согласие власти. Так это нельзя делать. Но это не катастрофа. Коронавирус не летает так далеко, оно будет изолированно", – говорит Людмила Тимощук, и.о. начальника управления здравоохранения Волынской ОГА.

На Волыни из 1200 мест для лечения инфицированных коронавирусом занято около половины. Почему решили из родильного сделать инфекционную больницу – луцкие городские чиновники объяснить отказались, но все-таки обещают еще консультироваться с медперсоналом и депутатами.

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А тем временем в Харькове больные COVID-19 могут остаться без кислорода. Ведь баки с кислородом замерзают даже при плюсовой температуре, потому что стоят под открытым небом.

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