Иностранца, который скрывался от полиции, задержали львовские пограничники

Иностранца, которого разыскивал Интепол, задержали пограничники Львовского отряда на украинско-польской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, сегодня во время проверки документов 36-летнего иностранца, который направлялся в Украину через пункт пропуска "Рава-Руська" сработала база данных Интерпол. Пограничники выяснили, что гражданина Молдовы разыскиваютправоохранительные органы за совершение уголовного преступления, а именно – похищение человека.
Разыскиваемого молдаванина задержали и передали сотрудникам Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
В общем в начале года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении злоумышленников, которые были в международном розыске.
Напомним, недавно в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.
Ранее В центре Львова похитили гражданина Турции и требовали за него огромный выкуп.
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