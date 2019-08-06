/ Фото: ГПС

Иностранца, который скрывался от полиции, задержали львовские пограничники https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-06T12:00:00+03:00 Запад Гражданин Молдовы причастен к похищению человека

Иностранца, которого разыскивал Интепол, задержали пограничники Львовского отряда на украинско-польской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, сегодня во время проверки документов 36-летнего иностранца, который направлялся в Украину через пункт пропуска "Рава-Руська" сработала база данных Интерпол. Пограничники выяснили, что гражданина Молдовы разыскиваютправоохранительные органы за совершение уголовного преступления, а именно – похищение человека.

Разыскиваемого молдаванина задержали и передали сотрудникам Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

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В общем в начале года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении злоумышленников, которые были в международном розыске.

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Напомним, недавно в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.

Ранее В центре Львова похитили гражданина Турции и требовали за него огромный выкуп.

Ранее в Луцке посреди улицы трое злоумышленников похитили человека и вывезли в неизвестном направлении.

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