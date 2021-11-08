Исчез и не выходил на связь. Замдиректора Львовского исторического музея нашли мертвым (фото)

Силецкий 6 ноября уехал из дома в Винниках. Он направлялся в Тернополь

Силецкий 6 ноября уехал из дома в Винниках / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, который пропал 6 ноября, обнаружили мертвым.

Об этом сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в Facebook.

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"Нас, казалось бы, целая вселенная – а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрий Силецкий. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", – говорится в сообщении.

С 6 ноября погибший не выходил ни с кем на связь. 38-летнего мужчину объявили в розыск 7 ноября.

Силецкого нашли в авто. На месте происшествия работали правоохранители. У погибшего осталась жена и двое детей.

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В Киеве нашли мертвым дипломата

В Киеве 16 октября обнаружили мертвым 60-летнего дипломата. Имя погибшего правоохранители не разглашают, но СМИ пишут, что это был Виктор Крыжановский. Тело мужчины обнаружили на даче на Осокорках.

Кто обнаружил тело

В дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория и оперативные сотрудники.

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Тело мужчины обнаружила домработница. Она как раз пришла убирать в доме.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский, правоохранители опросили соседей и работницу которая помогала хозяину по дому.

"Сегодня утром приходит соседка моя из крайнего домика и говорит: "Трофимович, ты знаешь что? Убили", – рассказал сосед.

Он добавил, что никакого шума ночью никто не слышал.

Как наступила смерть

"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — рассказала Анна Зубрева из полиции Киева.

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