Искали две недели: на Закарпатье пропавшего 18-летнего парня нашли мертвым

Парня нашли повешенным. Его искали две недели по всей территории региона

Парня нашли повешенным в лесу / Коллаж "Сегодня"

18-летнего парня из поселка Среднее в Ужгородской области нашли повешенным в лесу. Его искали две недели.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

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По словам представительницы Нацполиции Закарпатья Анна Дан, о том, что парня нашли сообщил его дядя. Именно дядя и обратился с заявлением в полицию 2 недели назад, когда парень скрылся.

"Были разосланы ориентировки всем коллегам по всей территории региона. Также формировались инициативные группы для поиска. К ним привлекались как правоохранители, так и общественность. И в течение 2 недель продолжались поиски", – рассказала Анна Дан.

Для установления конкретных причин смерти будут производить вскрытие.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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