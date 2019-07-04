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Испорченный отдых: туристы из Одесской и Кировоградской областей отравились в горах

4 июля, 13:38

У заболевших диагностировали острый гастроэнтероколит

Полонина Крынта
Полонина Крынта. Фото: photographers.ua

На Прикарпатье туристы из Одесской и Кировоградской областей попали в больницу с отравлением. Так, в Верховинскую ЦРБ, с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит", в состоянии средней степени тяжести госпитализировали пятерых взрослых и троих детей. Все пострадавшие в составе туристической группы из 13 человек отдыхали в горной местности на территории Верховинского района.

Первый сигнал поступил к спасателям поздно вечером, 3 июля, что, находясь на полонине Крынта, пять человек, из них три ребенка, почувствовали недомогания.

"Детей и одного взрослого доставили с полонины к автомобилю "скорой", который ждал их возле с. Замагора. Затем четырех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Один взрослый из числа заболевших спустился самостоятельно и потом отказался от медпомощи. Основная группа туристов на автомобилях направилась к местам временного проживания", – сообщают в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В течение ночи 4 июля в Верховинскую ЦРБ дополнительно госпитализировали двух жителей Кропивницкого, 1981 и 1980 г.р., а также двух туристов из Белгород-Днестровского Одесской области, в возрасте 41 и 34 лет.

Добавим, что полонина Крынта расположена на высоте около 1300 метров над уровнем моря в Гринявских горах, на горном хребте Крынта-Скупова, оттуда открываются захватывающие пейзажи на Черногорский хребет.

Напомним, недавно во Львове на празднования свадьбы в одном из ресторанов города произошло массовое отравление – были госпитализированы 18 человек, в том числе трое детей. Людей доставили в инфекционную больницу. Также сообщается, что на свадьбе было около сотни гостей.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.


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Тег отравление, турист, горы, Прикарпатье Ивано-Франковск

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