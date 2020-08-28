Ивано-Франковск попал в "красную" зону: власти против ужесточения карантина

По словам Марцинкива, врачи говорят о тенденции к уменьшению числа заболевших

Мэр Ивано-Франковска выступил против внесения города в "красную" карантинную зону. По словам градоначальника, врачи заявили, что статистика пациентов с COVID-19 колеблется в сторону уменьшения.

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По мнению Руслана Марцинкива, решение правительства является необоснованным, сообщил он в своем Facebook.

"Наши больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность коек пациентами с подтвержденными коронавирусом – на уровне 32-34%. Потому, на мой взгляд, "красная" зона карантина для нас – это политическое решение", - сказал он.

Марцинкив отметил, что критерии оценки со стороны государства должны быть объективными и потому обратился к президенту, премьер-министра и правительству с требованием пересмотреть решение и участь реальные показатели заболеваемости.

Видео: Facebook Руслана Марцинкива

"К сожалению, полномочия городской комиссии в сравнении с государственной очень ограничены. Потому мы вынуждены выполнять решение. В первую очередь, нужно обеспечить поездки сотрудников на работу. За два дня определим и сообщим все детали", - пообещал он.

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По словам мэра, с 31 августа транспорт будет курсировать в режиме спецрейсов, но по обычным маршрутам. Кроме того, "конечно, учреждения образования, по закону, также открыться не смогут".

"Считаю, что общественность Франковска должна показать свою позицию. Это единственное, что может вынудить киевские власти пересмотреть свое решение", - резюмировал он.

Напомним, что ранее карантинные зоны планировалось обновлять раз в две недели, однако с 20 августа их пересматривали уже трижды.

Также ранее мы писали, что Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Раньше было четыре критерия, сейчас их три.

Больше об ограничениях, которые действуют в разных зонах, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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