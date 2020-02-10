Из горящего общежития во Львове эвакуировали студентов: что произошло (фото, видео)

/ Фото: ГСЧС

Во Львове на территории студенческого общежития произошел пожар. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что пожар возник 10 февраля в 4:20 в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания на ул. Туган-Барановского. Когда на место прибыли спасатели, из окон общежития выбивался густой черный дым.

"От персонала поступила информация о том, что из комнаты, где возник пожар, уже вынесли в тяжелом состоянии одного парня, в здании еще могут находиться студенты", – написали в ведомстве.

Затем пожарные с помощью специальных спасательных устройств вывели из задымленных помещений три человека, также эвакуировали на свежий воздух еще 20 человек.

Пострадавшего студента 2001 года рождения, с отравлением продуктами горения госпитализировали в Львовскую областную клиническую больницу. В 4:36 пожарным удалось локализовать пожар, и в 4:39 полностью его ликвидировали.

Причины и обстоятельства возникновения пожара пока устанавливаются.

Напомним, недавно в Днепре возник пожар в общежитии семейного типа, в результате которого госпитализировали 5 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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