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Из Луцкого зоопарка украли редкостных попугаев

1 ноября, 17:56

Зеленокрылых ара Эльзу и Тошу разыскивает полиция

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Редких попугаев, стоимостью в несколько тысяч долларов, похитили из Луцкого зоопарка. К преступлению грабители тщательно готовились, знали где именно содержались ара. Есть ли шансы найти зеленокрылых Эльзу и Тошу, выясняли новости "Сегодня".

В вольер, куда поместили несколько пар попугаев, воры проникли ночью. Выбили пластиковые двери. Как воры взламывали вольер, смотритель зверинца не слышал. Недосчитался пары утром, когда проверял территорию.

"Когда он подошел к двери, то увидел срубы, которые есть. Открытые двери и взломанный замок. И тут были повреждения. Видно, что вскрывали", – говорит Людмила Денисенко, директор Луцкого зоопарка.

В зоопарке 10 камер видеонаблюдения. И вольер с попугаями расположен в слепой зоне. В клетке рядом – желто-синие птицы. Их похитители не тронули. Охотились именно на Тошу и Эльзу. Ведь именно зеленокрылые ара – одни из самых редких и дорогих попугаев этого семейства.

"Они есть в свободной продаже в Украине. Если забьете в интернете "Куплю зеленокрылого ару", то будут предложения по продаже от 2400 долларов до 3500", – отмечает Людмила Денисенко.

У посетителей зоопарка попугаи пользовались большой популярностью.

"Мы приехали из Хмельницкой области, чтобы посмотреть, а их нет. Какой это поступок. Это не просто недостойный, это скверный поступок", – огорчается туристка Ирина Олийниченко.

Шанс найти ара есть, говорят в полиции. Один из воров оставил отпечаток целой ладони, ломая двери вольера. Узнать похищенных попугаев можно по особым приметам. Эльза потеряла все перья из-за стресса после гибели партнера. А вот у молодого Тоши еще не вырос хвост.

Напомним, ранее мы сообщали о ролике из Киевского зоопарка, на котором слон Хорас играет в песочнице, словно ребенок, набирает популярность в соцсетях. Игра с песком для слона – это как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана.

Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад еще малышом. Сейчас слоненок повзрослел и скоро, возможно, даже обзаведется семьей.

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Источник: Сегодня

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