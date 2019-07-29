Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Из Польши на Волынь пытались доставить контрабанду химикатов на сотни тысяч гривен

Сегодня, 14:31

Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania

/ Фото: ГПС

Из Польши на Волынь пытались доставить контрабанду химикатов на сотни тысяч гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania

На Волыни пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни обнаружили в пункте пропуска "Ягодин" контрабандный товар на сумму почти 350 тыс. гривен. Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania, который двигался из Польши в в Украину. Об этом сообщают в ГПС.

Сейчас химические препараты Nocturn Selected Incecticide, Syngenta Match Top, Exirel Incecticide объемом 128 литров изъяты в установленном порядке.

Напомним, недавно в Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью.

Реклама

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

В тренде
Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз
Фото: welcomia / Freepik

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

граница контрабанда химикаты Волынь

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов
Хроники кукловодов: три любимых хода манипуляторов

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дожди
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дождиУкраина
Во Львове копы спасли щенка: умирал от жары в закрытой машине
Во Львове копы спасли щенка: умирал от жары в закрытой машинеЗапад