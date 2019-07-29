Из Польши на Волынь пытались доставить контрабанду химикатов на сотни тысяч гривен

На Волыни пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни обнаружили в пункте пропуска "Ягодин" контрабандный товар на сумму почти 350 тыс. гривен. Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania, который двигался из Польши в в Украину. Об этом сообщают в ГПС.
Сейчас химические препараты Nocturn Selected Incecticide, Syngenta Match Top, Exirel Incecticide объемом 128 литров изъяты в установленном порядке.
Напомним, недавно в Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью.
Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.
Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк