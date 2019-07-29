Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania

/ Фото: ГПС

Из Польши на Волынь пытались доставить контрабанду химикатов на сотни тысяч гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-29T14:31:00+03:00 Запад Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania

На Волыни пограничники Луцкого отряда совместно с представителями таможни обнаружили в пункте пропуска "Ягодин" контрабандный товар на сумму почти 350 тыс. гривен. Химикаты были найдены в грузовом автомобиле Skania, который двигался из Польши в в Украину. Об этом сообщают в ГПС.

Сейчас химические препараты Nocturn Selected Incecticide, Syngenta Match Top, Exirel Incecticide объемом 128 литров изъяты в установленном порядке.

Напомним, недавно в Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью.

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Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

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