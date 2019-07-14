Из РФ в Украину экстрадировали педофила

Злоумышленник совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из малообеспеченной семьи

"Интерпол" помог вернуть в Украину подозреваемого в педофилии, который скрывался за границей. Полиция Хмельницкой области длительное время разыскивала злоумышленника по подозрению в развращении несовершеннолетней.

В сентябре 2016 следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили подозрение 67-летнему жителю Хмельницкого в совершении преступления "развращение несовершеннолетних". Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Злоумышленник, который на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из малообеспеченной семьи, почувствовав реальную угрозу оказаться за решеткой, бежал от органов предварительного расследования и почти три года скрывался за границей.

Беглеца объявил в международный розыск. В конце 2018 года он был задержан на территории Российской Федерации и только на днях удалось доставить подозреваемого в Хмельницкий. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей на период досудебного расследования.

Ранее мы сообщали, что Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Также известно, что в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.

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