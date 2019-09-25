Из Сирии в Болгарию: украинцы ликвидировали канал по переправке нелегалов

Зарабатывали на нелегальных мигрантах с Востока тоже наши соотечественники - из Киева и Львова

СБУ и полицейские блокировали деятельность организованной межрегиональной группировки, которая занималась незаконной переправкой иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Нелегалы ​​въезжали на территорию Украины со стороны РФ.

Оперативники установили, что двое жителей Львова и жительница Киева организовали нелегальное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенными террористическими рисками. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые незаконно прибыли в Украину.

Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали "транзитеров" поддельными паспортами граждан Болгарии. Затем иностранцев отправляли целыми группами к границе с ЕС на собственном транспорте.

Стоимость "услуг" участников группы составляла от 3 до 4 тысяч американских долларов с одного нелегала.

Во время спецоперации злоумышленников задержали на одной из улиц Киева, а также во Львове, после получения денег от четырех клиентов из Сирии и попытки отправить их за границу.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области блокировали механизм нелегальной переправки через границу украинцев и иностранцев в одну из стран ЕС.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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