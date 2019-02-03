Из-за ДТП во Львове заблокирован участок дороги Киев-Чоп
В аварии пострадали два человека
В воскресенье вечером, 3 февраля, на трассе Киев-Чоп в Львовской области, неподалеку Винниковского моста, произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
Она отметила, что в результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая помощь.
Также сообщается, что из-за ДТП с пострадавшими трасса была временно заблокирована.
"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсное движение", говорится в сообщении.
Напомним, во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.
Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Из-за ДТП во Львове заблокирован участок дороги Киев-Чоп". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный одессит на автомобиле слетел с дороги под поезд
Железная дорога находятся под склоном, по которому проходит автотрасса