Из-за ДТП во Львове заблокирован участок дороги Киев-Чоп

В аварии пострадали два человека

Из-за ДТП во Львове заблокирован участок дороги Киев-Чоп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/715/751/5c57157515097.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/715/751/5c57157515097.jpg 2019-02-03T18:25:00+02:00 Запад В аварии пострадали два человека

В воскресенье вечером, 3 февраля, на трассе Киев-Чоп в Львовской области, неподалеку Винниковского моста, произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Она отметила, что в результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая помощь.

Также сообщается, что из-за ДТП с пострадавшими трасса была временно заблокирована.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсное движение", говорится в сообщении.

Напомним, во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

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