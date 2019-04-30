Из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы

Местные жители подсчитывают убытки

Затоплены дома, разрушены дороги и мосты, уничтожены посевы. Тернопольщина оправляется от последствий непогоды. Там прошли сильные ливни и град. Местные жители считают убытки. Власть обещает помощь. Но впереди новое испытание – синоптики и в дальнейшем обещают в регионе осадки. "Сегодня" побывали в затопленных районах.

Хозяйство госпожи Анны Когут утопает в воде. Женщина рассказывает – когда начался ливень, полуметровый ручей местной реки внезапно превратился в наводнение такой силы, что вода как перо подхватила прицеп от трактора и двухтонную бочку – и понесла улице.

Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

"Конечные данные будут завтра к вечеру. Сегодня была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям при районной раде, мы получили определенные инструкции по сборке актов обследования и определения причиненного ущерба", – говорит сельский председатель Урмани Евгений Наконечный.

Поля, дороги и полтора десятка домов затоплены и в соседнем селе Шибалин. Господин Зиновий Лабайчук рассказывает "Сегодня" – спасатели полутора суток откачивали воду из его двора.

Из-за проливных дождей с в воскресенье только в Бережанском районе подтопило более трех десятков домохозяйств, погибла домашняя птица, свиньи и кролики. Вода уничтожила только что посаженные овощи и посевы.

В Бережанской райгосадминистрации создали экстренный штаб по ликвидации последствий непогоды. Руководство ежедневно объезжает села и фиксирует убытки, причиненные потопом. Обещают сделать все возможное, чтобы пострадавшим от большой воды возместили нанесенный ущерб.

"Сельские головы, они на местах составляют акты, какой конкретно вред причинен домохозяйству, все описывают. И когда будет все описано, то будем искать пути оказания помощи людям, пострадавшим от стихии", - говорит начальник отдела градостроительства, архитектуры, ЖКХ и гражданской защиты населения Бережанской РГА Андрей Пелипець.

В местном и районном бюджетах средств на возмещение нанесенного ущерба нет. Местные власти будут обращаться за финансовой помощью к областному руководству.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков по всей территории Тернопольщины. Крестьяне боятся, что стихия может наделать еще большей беды.

Напомним, во Львовской области сильные ливни подтопили несколько поселков. Один автомобиль с водителем внутри унесло паводком в реку.

Недавно мы писали, что дожди в Тернопольской области затопили местные хозяйства. По состоянию на 21:00 вчерашнего дня были подтоплены 34 домохозяйства.

Также мы рассказывали, на Черновцы обрушился мощный ливень. Дождевой водой затопило целую улицу – автомобили тут не ездили, а плыли.

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